Zum Artikel „Welker will’s wissen“ vom 23. Mai erreichte uns von Willi Hellmann, SPD-Fraktionssprecher, folgende Stellungnahme.

Der SPD-Fraktionssprecher im Rheinzaberner Gemeinderat möchte zur Kandidatur von Sabrina Welker für das Amt der Ortsbürgermeisterin etwas klarstellen und festhalten. Willi Hellmann möchte den Wählern Hintergründe erläutern.

Sabrina Welker „hat am Tag der Listenerstellung der SPD für den Ortsgemeinderat ihre Absicht telefonisch kundgetan, für dieses Amt zu kandidieren“, schreibt Hellmann in der Stellungnahme. Er sei einigermaßen überrascht gewesen. Bei der Sitzung selbst sei sie abwesend gewesen. „Es gab keine Gespräche, weder mit der Fraktion noch im Ortsverein für ein solches Tun“, so der Fraktionssprecher. Folgerichtig sei die Bürgermeisterkandidatin „auch nicht vom OV für dieses Amt nominiert“ worden.

„Sie will nun als unabhängige Kandidatin in Rheinzabern agieren. Deshalb hat sie sich 5 Minuten vor Toresschluss von der SPD-Kandidatenliste für den Gemeinderat streichen lassen. Über etwaige Folgen scheint man da locker drüber weg gegangen zu sein“, ärgert sich Hellmann. Auf der SPD-Liste für den Verbandsgemeinderat stehe sie allerdings an 1. Stelle. Weiter schreibt Hellmann: „Aber solches Verhalten scheint mittlerweile üblich. Ego kommt vor Ehre, nicht nur im Alphabet.“ Was Sabrina Welker mit anderen Fraktionen oder Parteien abgesprochen habet, werden seine Partei vielleicht mal erfahren, entziehe sich bisher seiner Kenntnis.