In zehneinhalb Monaten will Dieter Adam (FWG) sein Amt als Bürgermeister der Verbandsgemeinde nach fast 30 Jahren vorzeitig niederlegen. In den nächsten Tagen und Wochen wollen die Parteien über die neue Situation und mögliche Kandidaten beraten. Einer kann sich schon eine Kandidatur vorstellen.

Zu Beginn des Monats habe er nach reiflicher Überlegung entschieden, mit Ablauf des Jahres 2022, in den Ruhestand zu treten, informierte Bellheims Verbandsbürgermeister Dieter Adam (FWG)