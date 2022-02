Ende dieses Jahres wir Dieter Adam (FWG) sein Amt als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bellheim niederlegen. Das teilte er am Dienstagmittag mit. Zu Beginn des Monats habe er nach reiflicher Überlegung entschieden, mit Ablauf des Jahres 2022, in den Ruhestand zu treten. Über diesen Schritt habe er am Montag bei einer Bürgermeister-Dienstbesprechung die Ortsbürgermeister und Beigeordneten der Verbandsgemeinde sowie die Abteilungsleiter der Verwaltung informiert.

Adams Amtszeit begann am 1. Juli 1993. An seinem geplanten Dienstzeitende war er 29,5 Jahre Bürgermeister der Verbandsgemeinde, „für die ich über 46 Jahre beruflich tätig bin“, schreibt Adam, der kurz vor dem Jahreswechsel 65 Jahre alt wird. „Auch private Ereignisse im letzten Jahr beeinflussten meinen Entschluss“, verweist Adam auf den Tod seines Vaters, den ehemaligen Verbandsbürgermeister und Bellheims Ehrenbürger Kurt Adam, ohne ihn ausdrücklich zu nennen.

Über Neuwahltermin wird im März entschieden

Seine Arbeit habe er immer mit sehr viel Freude, großer Leidenschaft und Motivation ausgeübt. „Mein Wirken in diesem Amt (...) hat sich wie eine Lebensaufgabe angefühlt! Dennoch ist die Entscheidung gefallen.“ Ende 2022 werde er in Pension gehen und sei „gespannt auf den kommenden Lebensabschnitt“. In der Sitzung des Verbandsgemeinderates am Mittwoch, 23. März, werde über das anstehende Verfahren zur Wahl seines Nachfolgers beziehungsweise seiner beraten und entschieden.