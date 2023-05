Bei der Versammlung der Bürgerinitiative Hagenbach haben sich alle bisherigen Aktiven zur Wiederwahl gestellt und wurden auch jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Die Mitgliederzahl ist gegenüber dem Vorjahr mit 1717 unverändert.

Zu den Zielen und Aufgaben der BI gehören unter anderem die Hilfe gegen zerstörende Umwelteingriffe, Unterstützung von Maßnahmen zur Erhaltung der Natur und des heimatlichen Lebensraums, die Sicherung des Wohnumfeldes und der Naherholungszonen um Hagenbach sowie der Schutz der Gesundheit und der Lebensqualität der Bürger. So steht es in der Satzung. Und daher beobachtet die BI die verschiedensten Planungen in der nahen Umgebung auch mit zunehmender Besorgnis: Neubaugebiet Nord 5, Gewerbegebiet im Bereich Wörther Kreuz, Erweiterung des Wörther Hafens, Bahnverkehr mit bis zu 60 Güterzügen täglich. Und auch die Trassenführung einer Umgehungsstraße im Norden (ex Hagenbach-Variante) ist weiterhin im Regionalplan Rhein-Neckar enthalten.

Der Vorstand



Vorsitzender: Karl-Wilhelm Groß, Stellvertreter: Stefan Scherrer; Schriftführerin: Nicole Böringer; Schatzmeister Henry Eisenlohr; Beisitzer: Anne Merker, Christoph Groß, Bernhard Scherrer.