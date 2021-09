Die Bürgerinitiative „Kein Gefahrstofflager“ Lingenfeld-Germersheim (BI) will am Samstag, 25. September, an Infoständen in Lingenfeld ihre Arbeit vorstellen. Von 8 bis 9.30 Uhr ist sie bei der Bäckerei Rembor, von 9.30 bis 11 Uhr bei der Bäckerei Abele. „Im US-Depot in Germersheim, mit größtem Anteil auf der Gemarkung Lingenfeld gelegen, werden unverständlicherweise immer noch hochgiftige Stoffe der höchsten Gefahrstoffklasse A6.1 gelagert“, teilt die BI mit. Sie fordere „zum Schutz der Bevölkerung die gleichen Maßstäbe zur Lagerung und Kontrolle der Giftstoffe wie bei zivilen Lagern“.