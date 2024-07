Die Bürgerinitiative „Kein Gefahrstofflager“ (BI) ist als Umweltvereinigung anerkannt worden. Das teilte der BI-Vorsitzende Dietmar Bytzek mit.

Begründet worden sei die Anerkennung in Kurzform mit dem Zweck der BI, „den Erhalt und die Förderung des Schutzes von Mensch und Umwelt in einer das Leben fördernden gesunden Region“ zu ermöglichen. Zudem soll gewährleistet werden, dass die BI ihre bisherigen Tätigkeiten mit ihrer Mitgliedergröße und Leistungsfähigkeit weiterhin sachgerecht erfüllen kann.

„Und genau für den Schutz von Mensch und Umwelt werden wir uns weiterhin einsetzen“, schreibt Bytzek. Die BI werde fordern, „dass die rechtswidrige Genehmigung der Kreisverwaltung (...) durch entsprechende Auflagen zum Schutz der Anwohner ergänzt wird“. Schließlich lägen hier im Falle einer Explosion zwei Anwesen genau im „Wurfbereich“ größerer Betonteile und im Bereich lebensgefährlicher giftiger Brandgase. Entsprechende Gutachten lägen der Kreisverwaltung vor (ausführlicher Bericht folgt).

BI fühlt sich gestärkt

„Durch die Anerkennung wird die Rechtsposition der BI gegenüber Behörden gestärkt“, schreibt Bytzek weiter. So könne die BI zum Beispiel ohne die persönliche Betroffenheit eines Bürgers im Interesse der Allgemeinheit klagen. In der Vergangenheit war es Bytzek, der deshalb den Klageweg beschritt. „Wir hoffen, dass die Behörden nun die Schutzbedürfnisse der Bürger ernst nehmen und uns weitere Klagen erspart bleiben“, so Bytzek abschließend.

Gegründet wurde die BI, nachdem die RHEINPFALZ im März 2017 berichtet hatte, dass im US-Depot in Germersheim die Kapazität eines Gefahrstofflagers von 70 auf 1900 Tonnen erhöht werden soll. Das ist inzwischen geschehen.