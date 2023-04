Das Bürgerhaus der Ortsgemeinde wird ab Mai bis September komplett geschlossen. Was bedeutet, dass in dem großen Mehrzweckgebäude in der Buchstraße keine privaten oder öffentlichen Feiern stattfinden können. Vereine und Sportgruppen, die sich dort regelmäßig zu Proben oder Training treffen, müssen sich Ausweichräume suchen oder pausieren.

Während der mehrmonatigen Sperrung des Bürgerhauses rücken in dem Gebäude Handwerker und Spezialisten an, um ein schon länger gefordertes Brandschutzkonzept umzusetzen. Die Kreisverwaltung hat der Ortsgemeinde als Frist den 30. September dieses Jahres gesetzt. Bis zu diesem Stichtag müssen alle Arbeiten abgeschlossen und von Prüfern abgenommen sein. Schafft die Ortsgemeinde das nicht, wurde ihr vom Landkreis ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000 Euro angekündigt.

Brandschutz seit 2010 Thema

Das Thema Brandschutz im Bürgerhaus beschäftigt Jockgrim bereits seit dem Jahr 2010, in dem zum ersten Mal Mängel festgestellt wurden. Baumaßnahmen folgten erst einmal nicht. Fünf Jahre später kam es zu einer weiteren Begutachtung des Hauses, bei der erneut zum Teil gravierte Mängel festgestellt wurden, außerdem Unterschiede zwischen der ursprünglichen Baugenehmigung und dem tatsächlichen Aussehen des Gebäudes. Die Gemeinde beauftragte daraufhin Fachingenieure und Brandschutzsachverständige, die ein Brandschutzkonzept erstellten. Es wurde im Oktober 2016 vom Gemeinderat beschlossen. Nicht ertüchtigt werden sollen demnach Probenräume im Dachgeschoss, weil dies zu aufwändig sei. Auch wurde eine Baugenehmigung für die erforderlichen Bauarbeiten beantragt, die die Ortsgemeinde im Februar 2020 durch die Kreisverwaltung erhielt.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Kreisverwaltung kurz darauf das Bürgerhaus zur Einrichtung einer Infektambulanz angemietet. Die Nutzung einschließlich Abbau endete im Juli 2020. In den folgenden Monaten wurde das Bürgerhaus praktisch nicht genutzt, die Umsetzung der erforderlichen Arbeiten wurde von der Bauverwaltung der Verbandsgemeinde aufgrund vieler anderer Aufgaben nicht vorangetrieben. Seit Frühjahr 2022 wird die Umsetzung des Brandschutzkonzepts wieder intensiv betrieben. Mit den beteiligten Fachleuten und in Abstimmung mit der Kreisverwaltung musste zunächst eine nachhaltige, möglichst kostengünstige und praktikable Vorgehensweise erarbeitet werden.

Fluchttreppe wird gebaut

Eine nach ihrer Realisierung auch sichtbare Brandschutzarbeit ist der zweite Rettungsweg für den Sitzungssaal. Er ist bisher nur über zwei fast nebeneinander liegende Türen vom Foyer aus zugänglich, die Fenster, die in dem Saal vorhanden sind, sind nicht als Fluchtwege zulässig, denn sie sind zu schmal. Deshalb musste erst bei den Erben des Architekten (er ist bereits verstorben) um Erlaubnis gefragt werden, ob eine Wand des Sitzungssaals nach außen, Richtung Ziegeleimuseum, geöffnet und dort eine Fluchttreppe angebunden werden darf. Die Erlaubnis ist erfolgt, die Rohbauarbeiten dazu haben bereits begonnen.

Zu den weiteren Arbeiten, um den Brandschutzrichtlinien zu entsprechen, gehört der Einbau neuer Entlüftungen und Entrauchungsanlagen. Türen müssen ertüchtigt werden, entsprechend der Einteilung in Brandschutzabschnitte, und alle Wanddurchlässe für Leitungen aller Art müssen abgedichtet werden. Dies kommt einer Sisyphos-Arbeit gleich. Kosten werden die Arbeiten rund 530.000 Euro, dazu kommen noch Bau-, Neben-, Honorar- und Gutachterkosten. Um möglichst schnell und ohne Zeitverluste die anstehenden Arbeiten umzusetzen, ermächtigte der Gemeinderat die Verwaltung in seiner Sitzung Ende März, die Arbeiten auszuschreiben und nach den Vergaberichtlinien ohne zusätzlichen Gemeinderatsschluss zu vergeben.