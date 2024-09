Nicht mehr in diesem Jahr abgeschlossen werden können die Arbeiten am Bürgerhaus Steinweiler. Dieses ist wegen Mängeln im Brandschutz seit dem 6. Februar 2023 gesperrt. Die Sanierungsarbeiten werden wohl noch das ganze Jahr in Anspruch nehmen, wie aus der Vorlage zur nächsten Sitzung des Ortsgemeinderates am Donnerstag, 26. September, 19 Uhr, im Gemeindehaus zu entnehmen ist. Damit schwinden auch die Hoffnungen der Vereine, die in der Vorweihnachtszeit die eine oder andere Veranstaltung im Bürgerhaus vorgesehen hatten. Nicht nur Ortsbürgermeister Michael Detzel hatte darauf gehofft, dass man schon im vierten Quartal den großen Saal des Bürgerhauses wieder werde öffnen können. Bei dieser Sitzung werden auch weitere Aufträge vergeben, so Abbruch- und Elektroarbeiten im Bereich der Vereinsküche, des Abstellraumes und des Flures. Arbeiten stehen noch aus für Zimmerer, Schlosser, Elektriker, Maler und Trockenbauer, die im Bauzeitenplan von Architekt Rüdiger Günther verzeichnet sind.