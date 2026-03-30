Sollen Nutzer des Kegelraums künftig Miete zahlen? Die Gemeindevertreter haben jetzt eine salomonische Entscheidung getroffen, die aber nicht jeden trifft.

Kegeln war früher Volkssport, außerordentlich beliebt und hatte Tradition. Kegelbahnen gab es deshalb in etlichen Kommunen. Auch beim Bau des Bürgerhauses in den 1980-er-Jahren war klar, dass eine solche Attraktion in Westheims guter Stube nicht fehlen darf. Das Interesse am Kegelsport hat in den vergangenen Jahren allerdings stark nachgelassen. Die beiden Kegelbahnen im Bürgerhaus gibt es aber immer noch. Und sie werden auch immer noch genutzt – von Sport-, aber auch von Spaßkeglern.

Seit August 2023 kostet ein Kegelchip, mit dem 30 Minuten lang eine der beiden Kegelbahnen benutzt werden kann, sechs Euro. Erfreulich: Laut zuständigem Beigeordneten Gerhard Weiss ( FWG) gibt es drei Sportkegelgruppen, die schon seit langem die Kegelbahnen im 14-tägigen Rhythmus nutzen. Laut Benutzungsordnung ist dabei auch „Selbstbewirtung möglich“: Die Akteure dürfen also Getränke und Speisen mitbringen und diese im Kegelraum verzehren. Ebenfalls erfreulich: Hin und wieder gibt es Anfragen von Spaßkeglern, die die Bahn einmalig nutzen wollen. Auffällig aus Weiss’ Sicht: Seit September 2025 kommen immer mehr Familien und kleinere private Gruppen zum Kegeln. „Warum auch nicht?“, freut sich Weiss über das gestiegene Interesse.

Änderung ab Juli

Das Problem dabei: wenn nicht nur gekegelt, sondern vor allem gefeiert wird. In der Benutzungsordnung heißt es nämlich: „Für Geburtstage und sonstige Feierlichkeiten werden die Räume der Kegelbahn nicht vermietet.“ Für Weiss ein Grund über eine Anpassung der Benutzungsordnung im zuständigen Ausschuss zu beraten, zumal die Mietgebühren für die Nutzung des kleinen Bürgerhaus-Saals von 50 auf 75 Euro (für Westheimer) und von 100 auf 150 Euro (für Auswärtige) ab Juli steigen sollen (wir berichteten). Ergebnis der Ausschusssitzung: Einstimmig empfahl das Gremium dem Gemeinderat, die Nutzungsordnung zu ändern. Konkret: Ab Juli sollten „die Räume der Kegelbahn für Geburtstage und sonstige Feierlichkeiten gegen eine Gebühr von 50 Euro vermietet“ werden können. Jeweils maximal 25 Personen sollten dabei zulässig sein.

Bei der jüngsten Ratssitzung verwies Weiss auf die Anhebung der Gebühren für die Bürgerhaus-Nutzung und betonte, dass die Nutzung der Kegelräume die Kegelbahnen sowie die Toiletten umfasse – und die Kommune die Kosten für Heizung und Strom trage. Deshalb sei die Idee entstanden, eine Mietgebühr zu erheben. Zudem machte er an einem Beispiel deutlich, weshalb eine Mietgebühr sinnvoll sei: So habe eine Gruppe für einen ganzen Abend nur drei Kegelchips gekauft. Das bedeutet: Die Kegelräume wurden mehrere Stunden für 18 Euro genutzt.

So wird es künftig sein

Bei Geburtstagen und Feierlichkeiten eine Miete zu verlangen, war für Markus Simon (SPD) „voll und ganz nachvollziehbar“. „Aber was ist, wenn ich mit meiner Familie auf die Idee komme, mal kegeln zu gehen?“, fragte er. Aus Sicht von Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) ist es dann für die Gemeinde schwer, zu entscheiden, ob das Kegeln bei einer Feier stattfindet oder ob es sich um Sportkegeln handelt. Der Vorschlag von Christian Systermans (SPD): eine Mindestabnahme von zehn Kegelchips für 60 Euro: „50 Euro plus Kegelchips könnte vielleicht unattraktiv werden“, befürchtete er. Markus Simon regte daraufhin an, in die Miete von 50 Euro „eine gewisse Zahl an Kegelchips“ einzuschließen. Philipp Herbel (FWG) konnte sich damit anfreunden: „50 Euro, inklusive fünf Kegelchips“, lautete sein Vorschlag, den der Gemeinderat einstimmig beschloss. Damit sind in den 50 Euro Miete also 30 Euro fürs Kegeln enthalten.

Zur Klarstellung: Sportkegler, also Gruppen, die die Kegelbahnen regelmäßig und intensiv nutzen, müssen auch künftig keine Miete zahlen. Auch künftig gilt aber, dass Kinder unter zwölf Jahren die Kegelbahnen aus Sicherheitsgründen nicht nutzen dürfen, die Kegelzeit um 23 Uhr endet – und die Räume bis 23.30 Uhr verlassen werden müssen.