Ein Team vom Bürgerfernsehen OK-Weinstraße Haßloch/Böhl-Iggelheim war in der Tulla-Halle in Sondernheim und hat das Theaterstück „Suche Mann für meine bessere Hälfte“ aufgezeichnet. Dieses wird nun zu folgenden Sendezeiten im Kabelfernsehen ausgestrahlt: Mittwoch, 28. Februar, 20.15 Uhr, Donnerstag, 29. Februar, 12.15 Uhr, und Freitag, 1. März, 4.15 Uhr. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit die Sendungen am Computer, Tablet und Smartphone zu verfolgen. Dazu muss folgender Link aufgerufen werden: http://www.ok-weinstrasse.de/sende/web-tv/ Dann den Button WEB-TV betätigen. Ferner kann man den Sender OK-Weinstraße über Satellit (muss mit Internet verbunden sein) und DVB-T2 HD erreichen; benötigt wird dazu ein internetfähiges HBBTV-Gerät. Der Sendeplatz ist unter „Lokal-TV-Portal-HD“ zu finden: http://www.lokal-tv.de