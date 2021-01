Der kommunale Bürgerbus steht für Bürger aus dem Stadtgebiet Wörth auch für Fahrten zum Impfzentrum am Landeshafen zur Verfügung. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Sollte die Zahl der ehrenamtlichen Fahrer nicht ausreichen, werde die Stadt kommunales Personal für den Fahrdienst einsetzen. „Wir unterstützen sehr gerne unsere Seniorinnen und Senioren, die keine andere Möglichkeit haben, zum Impfzentrum zu gelangen“, begründen Bürgermeister Dennis Nitsche und der Beigeordnete Thomas Krämer das Angebot. Es zeige sich, dass die Einführung des Bürgerbusses eine richtige Entscheidung gewesen sei zum Wohle der mobilitätseingeschränkten Bürger. Ein Transport von faltbaren Rollatoren im Bürgerbus ist möglich, Rollstuhlbeförderung leider nicht.

„Darüber hinaus bieten wir allen Bürgerinnen und Bürgern aus der Südpfalz, also aus dem Kreis Germersheim, dem Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau an, dass sie den Bürgerbus der Stadt Wörth für Fahrten vom Bahnhof Wörth zum Impfzentrum nutzen können“, ergänzt Bürgermeister Nitsche. Es hänge aber von der Masse der Nachfragen ab, in welchem Umfange dieses Angebot aufrechterhalten werden könne. Das Angebot möchte der Bürgermeister verstanden wissen als übergangsweise Unterstützung bis der Landkreis Germersheim einen eigenen Pendelbus eingerichtet habe.

Die Stadt Wörth am Rhein erwarte für diese Leistung eine pauschale finanzielle Unterstützung durch die beiden Landkreise und die Stadt Landau in Höhe von 5 Euro je befördertem Bürger für Hin- und Rückfahrt. Im Bürgerbus sind derzeit aus Sicherheitsgründen nur der Fahrer und ein Fahrgast, oder bis zu vier Fahrgäste aus demselben Haushalt zulässig, zudem besteht Maskenpflicht. Während der Fahrt wird intensiv gelüftet. Eine Anmeldung für Fahrten ist ausschließlich beim Bürgerbus-Telefon montags von 9 bis 13 Uhr, Tel. 07271 131-634, möglich.