Die Stadt Hagenbach beteiligt seine Bürgerinnen und Bürger bei der Neugestaltung des Spielplatzes in der Waldstraße. Es soll in Erfahrung gebracht werden, welche Geräte und Angebote die Spielplatz-Kinder bevorzugt nutzen wollen. Eltern und weitere Erwachsene dürfen sich an der Umfrage beteiligen. Das Feedback fließt dann in das Konzept ein. Die Umbauarbeiten in der Waldstraße könnten im Herbst beginnen. Der Spielplatz in der Trifelsstraße soll im zweiten Schritt überplant werden. Hier werden zunächst Frequentierung und Wünsche sowie Naherholungsbedarfe von allen Generationen in Erfahrung gebracht. Vom Erhalt und einer Aufwertung des Spielplatzes bis hin zu einem völlig neuen Freizeitangebot ist alles möglich. Formulare liegen in Geschäften aus oder gibt es unter www.hagenbach.de.