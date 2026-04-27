Nach über einem Vierteljahrhundert in verschiedenen Ämtern verlässt die SPD-Politikerin weitgehend die öffentliche Bühne. Ein Rückblick.

Die Bürger- und Polizeibeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz, Barbara Schleicher-Rothmund, war noch im Amt, da stand der Besuchstermin ihres vor gut einem Jahr vom Landtag gewählten Nachfolgers Martin Haller im Landkreis bereits fest: Er kommt wie berichtet am Montag, 4. Mai, in die Kreisverwaltung nach Germersheim; die Anmeldefrist ist bereits abgelaufen.

Am 28. April endet Schleicher-Rothmunds achtjährige Amtszeit, danach übernimmt Haller, der in Lambsheim im Rhein-Pfalz-Kreis lebt. Schleicher-Rothmund lebt zwar seit vielen Jahren in Rheinzabern, stammt aber aus Bad Godesberg. Ihr Studium zur Übersetzerin, das sie 1985 mit einem Diplom abschloss, hat sie in Germersheim absolviert.

Auf dem Sonnendeck

Parallelen mit Haller: Sie ist im selben Jahr der SPD beigetreten wie er. Er war zuletzt parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion. Eine Funktion, die Schleicher-Rothmund von 2006 bis 2014 ausübte. „Das war eine sehr fordernde und sehr anstrengende Zeit im Maschinenraum“, blickt Schleicher-Rothmund zurück. Es galt, sich um Abgeordnete, Vorhaben, Anträge, Gesetze zu kümmern, sich mit der Regierung und den anderen Fraktionen abzusprechen. „Das macht die Sache anspruchsvoll.“

Es war lange Zeit ihr Arbeitsort: das Landtagsgebäude in Mainz. Archivfoto: Boris Roessler/dpa

„Dann wollte ich aufs Sonnendeck“, gesteht sie schmunzelnd. Schleicher-Rothmund wurde zur Landtagsvizepräsidentin gewählt. Das Amt übte sie von Ende 2014 bis ins Frühjahr 2018 aus. Gab es dort einen Liegestuhl mit Cocktail? „Ganz so war’s nicht“, erwidert Schleicher-Rothmund lachend. Aber die Landtagsverwaltung hat ihr bei ihren repräsentativen Arbeiten viel zugearbeitet, zum Beispiel Reden geschrieben.

Rückhalt

2018 wählte sie der Landtag zur Bürger- und Polizeibeauftragten. Hier ist es laut Schleicher-Rothmund wichtig, Erfahrung zu besitzen, gut vernetzt zu sein. Dass Amtsinhaber ein Mindestalter von 35 Jahren haben müssen, hält sie für eine gute Sache, weil man Bürgern und auch Ministern auf Augenhöhe begegnen müsse; dazu bedürfe es eines gewissen Standings. „Denn man muss sich für die Leute einsetzen, und zwar so, dass man ihnen helfen kann.“ Deshalb arbeiteten im Büro der Bürgerbeauftragten auch viele Juristen, die viel Fachkompetenz einbringen. Dennoch ist das Amt personalisiert. Das ist laut Schleicher-Rothmund wichtig, weil es einen Ansprechpartner gibt, der sich mit den Menschen persönlich trifft, um mit ihnen zum Beispiel über Probleme beim Bauantrag oder Schwerbehinderten-Ausweis zu reden.

Schleicher-Rothmund bedauert, dass es seit der Corona-Zeit einen Bruch in der Zugänglichkeit der Verwaltungen gibt. Die Öffnungszeiten seien reduziert und die Mitarbeitenden würden am Liebsten nur noch nach Anmeldung mit den Bürgern reden. Sie hofft, dass sich das wieder ändert. Denn „so ist es nicht bürgerfreundlich“. Um auch den Zugang zur Bürgerbeauftragten zu erleichtern, habe es Versuche gegeben, in Kommunalverwaltungen einen Raum zu bekommen, um darin Videokonferenzen mit Bürgern abhalten zu können. Doch das sei am Widerstand der Verwaltungen gescheitert. Telefonkonferenzen hätten sich als wenig hilfreich erwiesen, weshalb es bei der bisherigen Form der Sprechstunden blieb, so die Bürgerbeauftragte. Dabei weist sie darauf hin, dass die Eingaben der Bürger, Petitionen, im Verfassungsrecht verankert sind, jede behandelt wird.

Besondere Fälle

Gab es besonders einprägsame Fälle? Schleicher-Rothmund erinnert sich an einen Petenten, dessen Enkelin mit einer Behinderung zur Welt gekommen ist. Er war der festen Überzeugung, dass es bei der Geburt zu einem ärztlichen Kunstfehler gekommen ist. Das habe sich zwar nicht belegen lassen, aber den Mann habe das nicht losgelassen. Der Fall sei auch im Petitionsausschuss gelandet; ein Landtagsabgeordneter habe ihn sich noch einmal angeschaut. Allerdings habe sich der Fall nicht einvernehmlich mit dem Beschuldigten regeln lassen. Und wenn sich ein Fall nicht einvernehmlich regeln lässt, abgelegt wird, dann wird er später nicht mehr aufgenommen, sagt Schleicher-Rothmund. Trotzdem sei der Mann immer wieder gekommen.

Nach ihren Angaben nehmen seit einiger Zeit Fälle zu, in denen Menschen glauben, dass jemand in ihre Wohnung kommt oder sie mittels Drohnen beobachtet. Eindeutig belegen können habe man dies noch nicht. „Es ist aber wichtig, die Leute ernst zu nehmen und zu sehen, wie man ihnen helfen kann.“ Dabei stellt nach Auffassung von Schleicher-Rothmund der Fachkräftemangel ein großes Problem dar, weil Dinge verschleppt bearbeitet würden. So habe eine Familie ein Jahr auf ihr Wohngeld warten müssen. In einem anderen Fall habe jemand über ein Jahr auf den Einbürgerungsbescheid warten müssen. „Da beschweren sich die Leute.“ Die Digitalisierung hilft hier laut Schleicher-Rothmund nur begrenzt. Denn für individuelle Probleme braucht es dann doch oft noch ein menschliches Gegenüber. Erschwerend hinzu komme, dass viele nicht online seien und sie auch ihr Problem nicht mit jemand teilen möchten, der die erforderliche Technik besitzt und helfen könnte, Stichwort Steuergeheimnis. Folglich plädiert Schleicher-Rothmund dafür, weiterhin analoge Lösungen anzubieten.

Obduktion beschleunigt

„Wir sind der Seismograph für irgendwelche Missstände“, sagt Schleicher-Rothmund, um auf einen weiteren außergewöhnlichen Fall in ihrer Amtszeit hinzuweisen. Eine hier lebende Familie hatte vom Fund einer Wasserleiche in ihrem Herkunftsland Guatemala erfahren und befürchtet, dass es sich dabei um ein Familienmitglied handelt. Da die Behörden in dem fremden Land nicht so recht vorankamen, habe die Familie den Kontakt zu ihr aufgenommen, erzählt Schleicher-Rothmund. Mit Hilfe des Landeskriminalamtes sei es gelungen, den Prozess dort zu beschleunigen und eine Obduktion zu erzielen. Diese habe ergeben, dass es sich tatsächlich um ein Familienmitglied gehandelt hat.

Irritiert äußert sich Schleicher-Rothmund zu Eingaben von Reichsbürgern, die in Teilen unter Terrorverdacht stehen. Oft gehe es darum, dass ein Waffenschein nicht ausgestellt worden ist. Irritierend empfindet sie diese Fälle deshalb, weil die Reichsbürger den deutschen Staat, seine Institutionen und Repräsentanten eigentlich nicht anerkennen.

Schleicher-Rothmund ist anzumerken, dass ihr das Amt der Bürger- und Polizeibeauftragten sehr viel Freude bereitet. Wird es ihr fehlen? „Ich glaube ja. Der Job ist sehr vielfältig. Und es ist ein schönes Gefühl, Menschen helfen zu können“, sagt die 67-Jährige. Am 22. April ist sie offiziell verabschiedet und ihr Nachfolger ins Amt eingeführt worden.

Barbara Schleicher-Rothmund wird künftig wieder mehr Zeit in ihrem Wohnort Rheinzabern verbringen können. Archivluftbild: van

Und was macht die verheiratete Mutter zweier erwachsener Kinder danach? „Ich wandere gerne. Ich werde mit meinem Mann im Cabrio an die Weinstraße fahren und etwas schönes essen gehen.“ Zudem sei sie Kuratoriumsvorsitzende der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau und der Evangelischen Akademie der Pfalz sowie berufenes Mitglied der Landessynode der Evangelischen Kirche. Darüber hinaus liebäugelt sie mit einem Beitritt zur Europa-Union. Gefragt worden sei sie schon. Nun klingt Europa-Union aber nach CDU. Ja, aber da sind auch SPD-Leute drin.

Weg zur SPD

Wie kam sie eigentlich zur SPD? Das war 1999, erzählt Schleicher-Rothmund, die aus einem sozialdemokratischen Elternhaus stammt. Damals habe der Kreis die Kindergartenbeiträge erhöht, was viele Eltern als sozial ungerecht empfunden hätten. Mit anderen habe sie daraufhin den Kreis-Elternausschuss gegründet. Sie hätten alle Kitas im Kreis angeschrieben und die Eltern zum Kommen aufgefordert. „Wir haben es geschafft, dass wir im Jugendhilfe-Ausschuss einen Platz bekommen haben“, erinnert sie sich. Daraufhin sei sie gefragt worden, ob sie in der SPD mitmachen will. 2000 sei sie dann als Nachfolgerin des Minfelders Clemens Nagel in den Landtag gewählt worden.