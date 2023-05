„Möchten Sie im Alter weiterhin in Ihrem jetzigen Wohnort leben? Welche Wohnformen kommen für Sie im Alter infrage? Können Sie sich vorstellen, Ihren Alltag im Alter in einer Tageseinrichtung zu verbringen? Gibt es aus Ihrer Sicht ausreichend Angebote zum Thema Wohnen im Alter in Westheim?“ So lauten einige der Fragen, die Westheimer freiwillig und anonym beantworten und auch Anregungen äußern dürfen.

Ausgefüllte Fragebögen können bis Mittwoch, 10. Mai, in den Briefkasten am Bürgerhaus oder in die im Dorflädl und der Metzgerei aufgestellten Boxen eingeworfen werden. Die Alternative: Den Fragenbogen, der über die Internetseite der Gemeinde (westheim-pfalz.de) aufgerufen werden kann, online auszufüllen.

Bei einer Info-Veranstaltung im März hatte die Kommune Bürgern das Projekt bereits vorgestellt. Es verfolgt das Ziel, dass auch ältere Menschen selbstbestimmt im Ort leben können. Das Land, vorrangig das Sozialministerium, unterstützt die Gemeinde bei der Planung und Entwicklung individueller Projekte. Diese werden von Bürgern gemeinsam mit dem Beratungsbüro Plankultur (Herxheim) entwickelt.