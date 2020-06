Der Wahlkampf um das Amt des Verbandsbürgermeisters in Hagenbach nimmt Fahrt auf. SPD-Kandidat Mario Daum führt in diesem Zuge derzeit eine Befragung durch, um herauszufinden, welche Themen den Bürgern wichtig sind. Konkret sollen die Menschen aus der Verbandsgemeinde ihre Meinung zu Fragen aus den Themenfeldern Bildung und Betreuung, Soziales, Arbeit und Wirtschaft sowie Mobilität und Sicherheit kundtun. Mit den Ergebnissen, die er im August vorstellen möchte, würden die Inhalte und Ziele für eine mögliche Amtszeit gespeist, wie Daum mitteilt. Teilnehmen können Interessierte online unter www.kurzelinks.de/nmea. Wer die Fragen lieber auf Papier beantworten möchte, kann die Unterlagen per E-Mail an info@mario-daum oder telefonisch unter 01590 1966801 bestellen. Die Umfrage läuft noch bis zum 20. Juli.