Für die Erstellung eines örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepts lädt die Ortsgemeinde ihre Bürgerinnen und Bürger ein. Ziel ist die Vorsorge bei Überflutungen aus Bächen oder durch überflutete Straßen zu verbessern. Hierfür wurde ein Konzept in Auftrag gegeben. Das Ingenieurbüro Björnsen aus Speyer wird an dem Abend die Möglichkeiten privater Vorsorge näher beleuchten sowie Problembereiche in Leimersheim benennen und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Die Bürgerversammlung ist am Montag, 29. Januar, von 18 bis 19.30 Uhr im Obergeschoss des Leimersheimer Bürgerhauses.

Daran anschließend gibt es ab 19.30 Uhr eine Einwohnerversammlung zum Thema Freizeitnutzung an Kies-Seen.