Hundehalter in Schwegenheim müssen ab kommendem Jahr mehr Gebühren für ihr Tier bezahlen. Eine Mehrheit sprach sich am Dienstagabend im Ortsgemeinderat für die Gebührenerhöhung aus, die der Gemeinde jährlich 2800 Euro mehr bringt. Die SPD-Fraktion stimmte dagegen. Die Sozialdemokraten Dirk Pramschiefer, Timo Degen und Gustav Freye argumentierten, dass die Bürger derzeit überall vermehrt zur Kasse gebeten werden, sich viele in der Pandemie einen Hund angeschafft hätten und der Rat in zwei Jahren noch einmal darüber sprechen solle. In Schwegenheim wird derzeit die niedrigste Hundesteuer in der VG Lingenfeld erhoben. Ab 2022 zahlen Bürger für den ersten Hund 42 Euro (vorher 30,60), für den zweiten 84 Euro (61,20) und für jeden weiteren 126 Euro (91,80). Halter von gefährlichen Hunden müssen 336 Euro entrichten.