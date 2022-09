Der Verein „Lebenswertes Lingenfeld“ lädt für Dienstag, 20. September, um 16.30 Uhr zu einer kleinen Demonstration ein. Die Teilnehmer sollen vom Mini-Kreisel in der Germersheimer Straße bis zur Ampel und wieder zurück mit dem Fahrrad fahren. Der Verein will bei der Demonstration darauf aufmerksam machen, dass „die allermeisten Autofahrer den seit zweieinhalb Jahren vorgeschriebenen 1,5-Meter-Abstand zu Fahrradfahrern innerorts nicht einhalten“. Deswegen sei geplant, dass drei bis vier Radfahrer jeweils eine „Schwimmnudel“ auf dem Gepäckträger so festklemmen, dass sie seitlich exakt 1,5 Meter Richtung Straßenmitte zeigt. Die Fahrradfahrer tragen nach Angaben des Vereins Helm und Warnweste.