„Als Bürgerinitiative kämpfen wir um den Erhalt der alten Turnhalle in Germersheim. Allerdings hat auch uns die Corona-Krise eine Zwangspause beschert, aber jetzt geht es mit neuen Aktivitäten wieder weiter“, sagt Joachim Reinhard von der Bürgerinitiative „Alte Turnhalle erhalten“. Leider kennen laut Reinhard viele Germersheimer die alte Turnhalle immer noch nicht. Die BI wolle sie deshalb bekannter machen und für die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten werben. Reinhard: „Dabei setzen wir primär auf Kooperation und wollen mit Argumenten überzeugen.“ Die Turnhalle steht im Hintereck, wo die Stadt Germersheim Wohnungen bauen lassen will. Deshalb soll die Turnhalle, in der zwischenzeitlich auch eine Schlosserei war, abgerissen werden.

In den nächsten beiden Wochen finden Info-Stände der Bürgerinitiative auf den Germersheimer Plätzen statt. Am Dienstag, 18. August, Nardini-Platz, Freitag, 21. August, Kirchenplatz/Ecke Marktstraße, Dienstag, 25. August, Königsplatz/Ecke Ludwigstraße und Freitag, 28. August, Im Hintereck/Ecke Zeughausstraße. Da die Aktiven der Bürgerinitiative überwiegend berufstätig sind, sind die Infostände nur zwischen 17 und 19 Uhr besetzt.

Info

http://alte-turnhalle.germersche.de