Ein Sommer-Open-Air-Kino , ein Radweg nach Kuhardt und eine Arztpraxis: Diese Ideen sind aus der Dorfmoderation hervorgegangen. Die Ergebnisse der vergangenen Monate wurden nun vorgestellt.

Bürger haben eine Vielzahl von Ideen für die Weiterentwicklung des Dorfes gesammelt. Die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses wurden von Julia Kaiser vom beauftragten Planungsbüro „Stadtgespräch“ präsentiert. Ein Schwerpunkt lag auf der Priorisierung des Projekts. Insgesamt über 60 Bürger haben sich an der Aktion beteiligt. Fast 70 Ideen und Maßnahmen wurden dabei ermittelt.

Angeregt wurde die Installation von Fotovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden des Dorfes, wie der Polderscheune, der Kita oder dem Kultur- und Freizeithaus. Die Neugestaltung des Kerweplatzes zu einem ganzjährig nutzbaren Dorfplatz für alle Generationen war ein Thema, ebenso wie die Schaffung von alternativen Wohnformen für Senioren.

Wichtig aus Bürgersicht sind Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Regelmäßig sollten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden. Die Schaffung eines Radweges in Richtung Kuhardt war ein Thema. Auch die Ansiedlung eines Facharztes, beispielsweise eines Zahnarztes, wurde angeregt. Die Bürger wünschen sich außerdem neue Veranstaltungen. Ein Sommer-Open-Air-Kino auf dem Kerweplatz, die Organisation eines Dorffestes und die Einrichtung einer Dorfkneipe waren ein großes Thema. Ein Korbmacherfest oder ein Weihnachtsmarkt am Kirchplatz steht ebenfalls auf der Vorschlagsliste. Sinnvoll wäre, so ein Ergebnis, die Einrichtung einer Dorffunkapp als Austauschplattform.

Die Vorschläge werden nun vom Planungsbüro geprüft. Die Dorfmoderation ist Voraussetzung für die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde Dorferneuerung.