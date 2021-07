Plötzlich und unerwartet ist Bülent Öktem am Donnerstag verstorben. Öktem war Vorsitzender und Mitbegründer des Fördervereins „Bolzplatzhelden“ des VfR 1926 Sondernheim und für den Verein auf mehreren Ebenen sehr aktiv. Zuletzt hatte der 47-Jährige zusammen mit dem Fußballverein in Tournus hier und in der Partnerstadt alte Smartphones gesammelt. Der Erlös kam dem Nabu zugute. Als Jugendkoordinator des VfR zeichnete er sich für viele Feriencamps wie das im vergangenen Jahr von Real Madrid in Sondernheim verantwortlich. Öktem war ein engagierter Vereinsmensch, dem auch der jährliche Kontakt mit dem Sportverein in der Partnerstadt Tournus wichtig war. So besuchte er mit einer Jugendmannschaft 2018 dort ein Jugendturnier. Auf der Homepage des Vereins heißt es: „Überall wo Menschen sich begegneten, war Bülent mit Freude mittendrin.“ Bülent Öktem hinterlässt einen Sohn.