Diesmal geht es im neuen Theaterstück der Bühnenfrösche Jockgrim um ein Thema, über das vielleicht der eine oder andere tatsächlich schon nachgedacht hat. Sicher ist, dass bei „Gar nitt krank isch a nitt gsund“ der Humor nicht zu kurz kommt.

Viele Menschen jenseits der 50, die noch etliche Berufsjahre bis zum Erreichen des Rentenalters vor sich liegen sehen, haben sich schon diese eine Frage gestellt: Wie könnte ich es deichseln, schon jetzt mit dem Arbeiten aufzuhören, aber trotzdem mit ausreichend Geld ein sorgenfreies Leben führen zu können. So denkt auch Harald Spitzer, Macho und die Hauptfigur im neuen Stück der Jockgrimer Theatergruppe „Die Bühnenfrösche“. Die neun-köpfige Schauspiel-Truppe hat unter der Regie von Volker Werling, der in diesem Jahr mit auf der Bühne steht, das Stück „Gar nitt krank isch a nitt gsund“ einstudiert.

In vier Vorstellungen werden die Zuschauer im Bürgerhaus mit in den Alltag einer neurologischen Klinik genommen. Sie erleben in vier Akten auf humorvolle Weise mit, ob und wie es dem arbeitsmüden Spitzer gelingt, an die von ihm heiß ersehnte Bescheinigung seiner Erwerbsunfähigkeit zu gelangen. Bei dem munteren Ränkespiel wirkt natürlich ein Arzt mit, mehrere Klinikmitarbeiterinnen kümmern sich um den Simulanten und bringen zusätzlich mit ihrem weiblichen Charme seine Gefühle durcheinander. Für reichlich witzige Momente sorgen weitere schräge, hin und wieder „verpeilte“ Patienten der Reha-Einrichtung.

Das Ensemble fing im Mai mit den Proben an. Neben den schon in den letzten Jahren auf der Bühne agierenden Schauspielern ist in diesem Jahr als neues Ensemble-Mitglied Karmen Bannier-Heigel dazugekommen. Und nach längerer Pause bei den Bühnenfröschen ist in diesem Jahr Helga Klee wieder mit dabei. Weiter spielen Roland Göthel, Frank Hellmann, Jenny Hildebrandt, Pascal Illgen, Nicole Schiffler, Anja und Volker Werling. Die Regie-Assistenz hat Kornelia Werling, bei Texthängern helfen die Souffleusen Charly Haase und Carmen Trauth souverän weiter.

Info

Premiere ist am Samstag, 14. September, 19 Uhr, weitere Vorstellungen sind am Sonntag, 15. September, 18 Uhr, sowie am Freitag, 20. September und am Samstag, 21. September jeweils um 19 Uhr.



Karten für 12 Euro gibt es im Vorverkauf bei der örtlichen Sparkassen-Filiale, im Naturkostladen „Holzapfel“, bei den Schauspielern oder über die Homepage unter www.die-buehnenfroesche.de/ und an der Abendkasse.