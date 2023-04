Das Theaterensemble der „Frogs on stage“ verschlägt es in ihrem neuen Stück auf eine Monsterinsel, weit weg von zu Hause. Auf der vermeintlich einsamen Insel, erlebt eine Mutter mit ihren zwei Kindern nicht nur überraschende Abenteuer, es wird auch ein außergewöhnliches Familiengeheimnis gelüftet.

Seit Herbst vergangenen Jahres hat die Jugend-Theatergruppe der Wander- und Theaterfreunde Jockgrim eifrig geprobt, um im Mai ihr fünftes Theaterstück aufführen zu können. Ganz intensiv wurden die Proben an einem Wochenende in der Jugendherberge Bad Bergzabern. Die Premiere am 5. Mai ist jedoch noch aus einem zweiten Grund besonders: Zum ersten Mal stammt das Stück für Zuschauer von 5 bis 99 Jahren aus der Feder einer der beiden Regisseurinnen. Jutta Reuter hat selbst zu „Stift und Block“ gegriffen und ihr erstes eigenes Stück für Kinder- und Jugendtheatergruppen geschrieben.

Entstanden ist ein Schauspiel für 15 junge Darsteller, die in acht Szenen die Geschichte einer kleinen Familie erzählen. Sie wird während eines Urlaubs durch ein Unglück von ihrer eingefahrenen Alltagswelt in eine Fantasiewelt katapultiert. Einer Welt voller unglaublichen Wesen wie Hexen, Werwölfe und Vampire. Das skurrile Völkchen lebte bisher unbehelligt auf einer Insel, ist im Grunde friedlich, aber zeitweise äußerst gelangweilt, weil auf der Insel nichts Außergewöhnliches passiert. Da kommen die Menschen gerade recht, weil sie Abwechslung ins Insel-Leben bringen.

Junge Darsteller

Alexandra Hellmann, die zweite Regisseurin, erzählte am Rande einer Probe in der TSG-Turnhall über die quirlige Truppe. Im Hintergrund gibt Jutta Reuter „ihrem“ Ensemble auf der bereits fast komplett eingerichteten Bühne immer wieder Regieanweisungen. „Unsere Darsteller sind zwischen 8 und 20 Jahre alt. Die Älteren stehen schon seit Jahren auf der Bühne, wir haben auf der anderen Seite auch sieben neue Schauspieler“, erklärt Alexandra Hellmann. Die Neuen kamen durch einen Theater-Workshop im letzten Sommer zu den „frogs on stage“, den Bühnenfröschen. Ihre ersten Schritte auf der Bühne, vor Publikum, unternahm der Schauspieler-Nachwuchs im letzten Advent bei der Advents-Fenster-Aufführung des Vereins. „Wir konnten dabei die acht und neun Jahre alten Mädchen und Jungen besser kennenlernen, sahen, wie sie sich auf der Bühne bewegen und für welche Rollen sie geeignet sind“, so Hellmann.

Apropos „geeignet“: „Unsere Hexen, Vampire und Werwölfe sind so geschminkt, dass sie als solche gut zu erkennen sind. Sie wirken auf jüngere Zuschauer aber nicht erschreckend oder verängstigend, denn wir wollen unser Publikum gut unterhalten, ihm Kurzweil bieten“, betont Hellmann. Deshalb sei das Stück mit einer Pause dazwischen nicht zu lang, und es gebe ein überraschendes „Happy End“. Wer die Uraufführung und die Reise auf die Monster-Insel miterleben will, kann eine der drei Vorstellungen in der TSG-Turnhall besuchen.

Info

Aufführungen am Samstag, 6. Mai, und am Samstag, 13. Mai, jeweils um 18 Uhr und am Sonntag, 7. Mai, um 16 Uhr in der TSG-Turnhall in der Ludwigstraße. Karten zum Preis von 7 Euro gibt es im Vorverkauf bei Naturkost im Holzapfel Jockgrim, bei der Sparkasse Jockgrim und an der Theaterkasse. Weitere Infos unter www.die-buehnenfroesche.de.