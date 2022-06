Die Gemeindebücherei ist umgezogen. Das Gasthaus „Zur Krone“, in dessen Obergeschoss die kleine Bibliothek bisher untergebracht war, meldete nach dessen Kauf von der Gemeinde eigene Ansprüche für die Räume an. Im katholischen Pfarrheim wurde ein Raum, der bisher von der Frauengemeinschaft genutzt wurde, frei. Bei der Neueröffnung dankte Bürgermeister Roland Bellaire dem Gemeindereferenten Hubert Magin für seine Vermittlertätigkeit.: „Wir sind sehr froh, hier eine neue Bleibe gefunden zu haben.“ Die Bücherei liegt nun im gleichen Gebäude wie die Kindertagesstätte und in unmittelbarer Nähe zur Grundschule. Sie ist außerdem barrierefrei zugänglich. Verbandsbürgermeister Karl Dieter Wünstel nannte den Standort „hervorragend“ und bedankte sich bei den neuen Eigentümern der „Krone“, dass sie der Gemeinde eine große Zeitspanne für die Suche nach anderen Räumen eingeräumt hatten. Die beiden Betreuerinnen, Katharina Schloß und Rosemarie Zellner, laden alle Lesefreunde herzlich zu den Öffnungszeiten in die neuen Räume ein: montags von 15.30 bis 17.30 und donnerstags von 8.30 bis 10.30 und 14.30 bis 16.30. hci