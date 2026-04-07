Die Bücherei in Rheinzabern ist vor wenigen Wochen in das katholische Pfarrheim umgezogen. Sie wird aber wahrscheinlich so schnell wie möglich wieder dort ausziehen.

Der Umzug der Bücherei von einem kleinen Nebengebäude im Hof des Pfarrhauses ins katholische Pfarrheim ging relativ plötzlich im Februar vonstatten. Das ebenerdig zu erreichende Mini-Haus wird künftig als Pfarrbüro und Sekretariat genutzt. Die dafür eigentlich gedachten Räume im Pfarrhaus sind nach einem Wasserschaden vor eineinhalb Jahren immer noch nicht wieder hergerichtet.

Lange Zeit gab es in Rheinzabern zwei Büchereien: eine Gemeindebücherei in dem einstöckigen Gebäude bei der Grundschule und eine katholische öffentliche Bücherei (KÖB). Sie zog mehrfach um, wechselte vom Pfarrhof ins Pfarrheim und 2019 wieder zurück in das Hofgebäude. Es wurde 2016 renoviert und sollte zu diesem Zeitpunkt das Pfarrbüro aufnehmen, weil der Standort barrierefrei zu erreichen ist. Der Umzug des Pfarrbüros wurde aufgeschoben, und da zu der Zeit die Bücherei der früheren Pfarrei St. Michael eher schlecht als recht im Pfarrheim residierte, zog sie statt des Pfarrbüros in die renovierten Räume.

Gebäude unter die Lupe genommen

Als die Leiterin der Gemeindebücherei in Ruhestand ging, startete im Frühjahr 2023 die KÖB mit der Gemeindebücherei eine Kooperation. Der Standort der kommunalen Bücherei in der Rappengasse wurde aufgelöst und die beiden Einrichtungen in der Friedhofstraße zusammengeführt. Da sich die Reparatur des Wasserschadens im Pfarrhaus bis jetzt verzögert, die notgedrungen bezogenen Ausweichräume nicht mehr tragbar seien – sie sind zu klein und wegen der hohen Eingangstreppe schlecht zu erreichen – meldete die Pfarrei Eigenbedarf an. Der Pfarradministrator Marco Richtscheid verwies auf RHEINPFALZ-Anfrage auf einen Text im Kirchenblatt. Demnach habe „sich nun der Verwaltungsrat entschieden, die Bücherei wieder ins Erdgeschoss des Pfarrheims zurückzuverlagern“.

Der Ortsgemeinderat erfuhr von dem zwangsweisen Umzug der Gemeinschaftsbücherei Ende Januar. Da der „Standort Pfarrheim“ wieder zu klein und unzureichend ist, kam die Idee auf, das alte, gemeindeeigene Büchereigebäude wiederzubeleben. In seiner jüngsten Sitzung diskutierte das Ratsgremium über die Idee, das seit 2023 leerstehende Gebäude herzurichten und nutzbar zu machen. Das Gebäude wurde bereits unter die Lupe genommen und ein Protokoll erstellt. Darin ist zu lesen, dass „im Allgemeinen der Innenbereich in einem sehr guten Zustand ist und nur kleinere Renovierungsarbeiten erforderlich sind. Die Haustür sollte aufgrund ihres Alters erneuert werden. Die Fenster müssen abgeschliffen und neu gestrichen werden. Des Weiteren fallen im Außenbereich Arbeiten an“.

Suche nach Förderungen läuft

Einstimmig sprach sich der Rat dafür aus, die Rückkehr der Bücherei in die ehemaligen Räume weiterzuverfolgen. Somit wird sie wohl zurück in das kleine Haus an der Auffahrt zur Grundschule in der Rappengasse ziehen. Um einen Teil der Kosten decken zu können, wird nach Fördermöglichkeiten gesucht. Die Kooperation der Büchereien bleibt bestehen, teilen die Ortsgemeinde und Pfarrer Marco Richtscheid übereinstimmend mit.

Infos

Öffnungszeiten der Bücherei, Hauptstraße 41 (Untergeschoß Pfarrheim): dienstags, 15 bis 17 Uhr, und samstags, 14 bis 16 Uhr. Kontakt: Leiterin Christine Schneider-Reiß, Telefon 07272 750169, E-Mail koeb.rheinzabern@bistum-speyer.de.

