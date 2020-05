Weil die Lustadter Gemeindebücherei wegen der Corona-Pandemie seit 16. März geschlossen ist und deshalb Bürger Geliehenes nicht zurückbringen konnten, sind derzeit viele Medien im Umlauf. Die Bibliothek startet nun eine Rückruf-Aktion und bietet einen kostenlosen Bestellservice an.

Um einen geordneten Rücklauf der Medien zu gewährleisten, können Kunden Ausgeliehenes, in einer Tüte verpackt und mit dem Namen versehen, am Montag, 11. Mai, und am Montag, 18. Mai, jeweils von 17 bis 18 Uhr, im Hof des Rathauses abgeben. Der Bücherei-Ausweis wird nicht benötigt. Bibliothek und Ortsgemeinde weisen darauf hin, dass bei der Rückgabe keine neuen Medien ausgeliehen werden können.

Wann die Bücherei wieder regulär geöffnet sein wird, steht nicht fest. Klar ist , dass ab Montag, 25. Mai, Kunden mit einem gültigen Nutzerausweis montags von 17 bis 18 Uhr und donnerstags von 9.30 bis 10.30 Uhr telefonisch (06347 700889) oder per E-Mail (gemeindebuecherei@lustadt.de) Bestellungen aufgeben können. Die in einer Tüte verpackten vorbestellten Medien oder gepackte Überraschungstüten können am darauffolgenden Montag (wegen Pfingsten erstmals am 8. Juni) von 17 bis 18 Uhr im Rathaus-Hof abgeholt werden. Bestellungen, die donnerstags nach 10 Uhr eingehen, werden erst in der übernächsten Woche bereitgestellt. Nutzer können sich maximal vier Medien, jedoch keine Spiele, ausleihen. Die Bibliothek berät Kunden auch telefonisch.