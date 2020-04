Die Gemeindebücherei Bellheim öffnet am Montag wieder zu den regulären Öffnungszeiten. Die Abgabefrist für alle ausgeliehenen Medien endet aber erst am 11. Mai. Für den Bibliotheksbesuch gelten Zugangs- und Hygieneregelungen. Es dürfen sich maximal 10 Personen gleichzeitig in der Bücherei aufhalten, den Zugang regelt das Bibliothekspersonal. Die geltenden Abstands- und Hygieneregelungen sind einzuhalten. Der Besuch ist nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt. Kinder können erst ab dem Alter von 10 Jahren die Bücherei allein besuchen. Für ältere Bibliothekskunden oder für Angehörige einer Risikogruppe bietet die Bücherei einen Hol- und Bringdienst oder separate Besuchstermine an. Kontakt: Gemeindebücherei Bellheim, Telefon: 07272/ 7008-605, E-Mail: r.best@vg-bellheim.de.