Fast 60 Prozent der Ausleiher der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) sind Kinder unter 12 Jahren. Bei den Erwachsenen sind es 31 Prozent. Dies geht aus der Jahresbilanz hervor.

Die Ausleihen der 552 aktiven Lesenden stiegen im Vergleich zum Vorjahr um fast 2400 auf 27.400; 152 neue Lesende konnten also gewonnen werden. 8594 Besuche in der Bücherei im Katholischen Pfarrhaus wurden registriert. Der Bestand erhöhte sich leicht auf knapp 6200 Medien. 981 Medien wurden neu eingestellt, dafür aber auch 949 Medien aussortiert, weil sie kaum noch gefragt waren.

Tonis sind im Kommen

Zwei Drittel der Lesenden sind Kinder bis zwölf Jahre, gefolgt von den 19- bis 59-jährigen (19 Prozent) und Menschen über 60 (12 Prozent). Kaum Interesse am Lesen zeigten 14- bis 17- Jährige; nur 3,44 Prozent von ihnen kamen in die Bücherei. Die meisten Bücher (86 Prozent) sind Sachbücher, gefolgt von Kinder- und Jugendbüchern (43 Prozent) und Romanen (22 Prozent). Groß im Kommen seien sogenannte Tonies, Hörspielfiguren wie die Biene Maja, während CDs und DVDs kaum noch nachgefragt würden. Insgesamt habe die Bücherei 270 Tonie-Figuren und fünf sogenannte Tonie-Boxen, Tonabspielgeräte. Auch das Interesse an Sachbüchern lasse stark nach, hier sind fast nur noch Biografien gefragt.

Krimis und Thriller

Die Erwachsenen lesen vorwiegend Krimis und Thriller am liebsten. Bei den Kinderbüchern könne keine besondere Vorliebe für ein bestimmtes Thema festgestellt werden, so Renate Said vom Leitungsteam auf Nachfrage. Die Online-Ausleihe nehme weiter zu, 2023 habe es knapp 2000 Ausleihen gegeben. Im Medienbestand der Diözese gebe es rund 100.000 Medien.

Ein besonderer Renner sei im vergangenen Jahr die Aufführung „Superwurm“ des Puppentheaters „Dornerei“ gewesen mit 103 Zuschauenden. Die große Resonanz nimmt die KÖB zum Anlass, im Oktober eine weitere Aufführung der anzubieten – entweder „Prinzessin Anna“ oder „Wie man einen Helden findet“. Neben den monatlichen Vorlesetheatern für Kinder ab drei Jahren biete die Bücherei auch einen Bibliotheksführerschein für Kinder in der Vorschule an. Ferner werde mit der Grundschule kooperiert. Die KÖB ist ganzjährig geöffnet: 2023 hätten 16 ehrenamtlich Tätige, davon drei im Leitungsteam, 457 Stunden geleistet.

Info

Öffnungszeiten: dienstags, 15 bis 18 Uhr, mittwochs und samstags, jeweils 10 bis 12 Uhr, donnerstags, 17 bis 19 Uhr.