Mit einem kleinen Fest feiert das Team der Katholischen öffentlichen Bücherei (KÖB) Kuhardt den Umzug in den neuen Raum. Bei der Neueröffnungsfeier am Samstag, 2. Juli, von 15 bis 18 Uhr kann der neue Raum, der neben dem alten ist, besichtigt werden. Die Elternbeiräte der Kita Schatzkiste und der Cohartis Grundschule werden für das leibliche Wohl sorgen mit Kaffee und verschiedenen Waffelkreationen, sowie Snacks und kühlen alkoholfreien Getränken. Um 15.30 und 17 Uhr wird Kindern vorgelesen. Musiker Lothar Antoni, der seit Jahren in seiner Freizeit als Lesepate der Vorleseaktion zur Verfügung steht, wird um 16 Uhr sein „Kinderspiel“ vorstellen. Dazu lädt er Kinder, Eltern und Großeltern zum Kennenlernen der wichtigsten musikalischen Grundlagen ein. Mit tollen Beispielen, Songs und guter Laune dürfen alle seinem Kurzprogramm lauschen und mitmachen – frei nach dem Motto „Kinderspiel“- Takt und Töne spielend verstehen.