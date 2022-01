400 Leserinnen und Leser werden nach wie vor von dem 19-köpfigen ehrenamtlichen Team der Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) St. Gertrud per Liefer-Service mit neuem Lesestoff versorgt. Wegen der Pandemie ist die KÖB weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen. Rund jedes fünfte Buch wurde im vergangenen Jahr neu angeschafft: Mit fast 750 Neuanschaffungen wurden 19,7 Prozent des Bestandes von knapp 3800 Medien so erneuert. Zusätzlich stehen rund 400 Titel aus der Ergänzungsbücherei des Bistums Speyer zur kostenlosen Ausleihe bereit. Im interaktiven Bibliotheks-Katalog kann unter www.bibkat.de/leimersheim den Medienbestand der KÖB durchsuchen, das eigene Leserkonto einsehen und hier die Leihfrist ausgeliehener Titel verlängern oder Medien zur Ausleihe vormerken. Kontakt gibt es auch per E-Mail unter koeb.leimersheim@bistum-speyer.de.