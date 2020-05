Die VR Bank Rülzheim hat der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) anlässlich des Weltspieltags, der am 28. Mai ansteht, eine Spende in Höhe von 500 Euro zukommen lassen. Die KÖB konnte dadurch – wie im Vorfeld der Spendenübergabe mit Regionaldirektor Christian Bauchhenß vereinbart – 30 Gesellschaftsspiele für alle Altersklassen anschaffen. Die Bücherei hat seit 7. Mai wieder wie gewohnt viermal pro Woche geöffnet. Besucher müssen sich allerdings an besondere Schutzmaßnahmen halten.

Öffnungszeiten

Dienstag, 15 bis 18 Uhr; Mittwoch und Samstag, 10 bis 12 Uhr; Donnerstag, 17 bis 19 Uhr.