Ab Montag, 4. Mai wird die Buchausleihe und die Rückgabe wieder zu den üblichen Zeiten in der Bibliothek Hagenbach möglich sein. Verschiedene Hygienemaßnahmen sind vorgesehen. Bis dahin kann man weiterhin Medien per E-Mail bestellen. Um diesen Service zu nutzen, müssen Lesehungrige dem Bücherei-Team ihren Titelwunsch in einer E-Mail, an Stadtbuecherei@hagenbach.de, mitteilen. Vorab bietet sich der Bibliothekskatalog Rheinland-Pfalz und der Stadtbücherei Hagenbach, die online abrufbar sind, zur Recherche an.

Außerdem ist montags immer von 17.30 bis 19.30 Uhr das Telefon unter der Nummer 07273 919607 für Bestellungen erreichbar. Alle Bestellungen werden bis Samstag, 2. Mai, und auf Wunsch kontaktlos und kostenlos nach Hause gebracht.

Der für 15. Mai angekündigte Vortrag der Archäologin Andrea Zeeb-Lanz zu den Erkenntnissen zum jungsteinzeitlichen Menschenopferplatz Herxheim wurde auf Freitag, 23. Oktober, verschoben. Weitere Infos auf der Homepage der Stadtbücherei Hagenbach.