Bereits am Samstag, 15., oder am Sonntag, 16. April, haben Unbekannte die öffentliche Bücher-Telefonzelle am Bürgerhaus in Westheim verwüstet. Der oder die Täter rissen Plakate herunter, zerfledderten Bücher, hinterließen Müll, versuchten, die Sammelbox für Druckerpatronen und Tonerkartuschen zu entfernen – und rissen aus benachbarten Beeten Pflanzen heraus. Einige Bücher wurden auch angekokelt. Die Ortsgemeinde und Ehrenamtliche, die sich um die Einrichtung kümmern, sind von diesem „respektlosen Verhalten“, das ehrenamtliche Arbeit mit Füßen trete, entsetzt. Mittlerweile ist die Bücher-Telefonzelle wieder aufgeräumt. Die Ortsgemeinde bittet um Zeugenhinweise per E-Mail: westheim-pfalz@t-online.de.