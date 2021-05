Wegen der Corona-Pandemie ist die Knittelsheimer Gemeindebücherei noch bis 15. Juni geschlossen. Dennoch müssen Nutzer nicht auf Literatur oder andere Medien verzichten. Möglich macht das eine Neuerung. Auch die Gemeinde hat Grund zur Freude.

Der komplette Medienbestand der Bücherei ist seit Kurzem online, virtuell einsehbar: „Dank unseres neuen Online-Katalogs besteht die Möglichkeit, Medien auszusuchen und zu bestellen. Diese werden nach Verfügbarkeit bereitgestellt und können nach telefonischer Vereinbarung geliefert oder abgeholt werden“, informiert Bücherei-Leiterin Martina Faath.

Weitere Vorteile: Angemeldete Leser können sich in ihr Leserkonto einloggen, sehen, was sie ausgeliehen haben, wann die Medien zurückzugegeben sind, Medien verlängern und vorbestellen. „Auf der Hauptseite werden aktuelle Informationen zur Öffnung der Bücherei, Bestimmungen und Veranstaltungen gepostet“, so Faath. Sie freut sich, dass einige Leser von der Neuerung bereits Gebrauch gemacht hätten. Betont aber auch, dass das Ganze noch weiter beworben werden müsse.

Möglich wurde der Online-Katalog durch das Sonderprogramm „Digitaloffensive Öffentliche Bibliotheken Rheinland-Pfalz“: Ein von der Gemeindebücherei gestellter Förderantrag war erfolgreich – mit der Folge, dass die Kosten für die Ersteinrichtung und den Betrieb bis zum Jahresende das Landesbibliothekszentrum aus Landesmitteln finanziert.

Erst ab 2022 ist der Träger der Bücherei, also die Gemeinde, dafür finanziell verantwortlich: Die monatlichen Kosten betragen rund neun Euro. Zusätzliche Kosten fallen an, wenn die Bücherei Beratungsbedarf hat. Faath weist auch auf den bevorstehenden Lesesommer hin, der in der Ottersheimer Grundschule, die auch die Knittelsheimer Kinder besuchen, beworben werde: „Dank toller Spenden haben wir attraktive Preise zum Verlosen.“ Um die Veranstaltung vorbereiten und durchführen zu können, benötige die Bücherei aber Unterstützung.

Info

Die Bücherei hat ab 15. Juni wieder jeden Dienstag von 16.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Internet: www.bibkat.de/knittelsheim, Erreichbar per Mail an gbknittelsheim@gmx.de und unter Telefon 06348 2473920.