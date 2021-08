Das Konstrukt, Gemeindeflächen im „Oberen Waldacker“ in Schwegenheim an Anwohner zur Vergrößerung ihres Gartens zu verpachten, war keine gute Idee. Das zeigt sich jetzt. Die schriftlich festgelegten Regeln gerieten in Vergessenheit. Jetzt kommt das böse Erwachen. Die Ortsgemeinde wird sich im Zweifel entscheiden müssen: Nimmt sie negative Auswirkungen auf ihr Flächenkontingent bei künftigen Baugebieten in Kauf oder zieht sie den Zorn der Anwohner im „Oberen Waldacker“ auf sich.