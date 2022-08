Zu einem kleinen Flächenbrand unweit des Skaterparks in der Straße Am Messplatz rückte die Feuerwehr am späten Dienstagabend aus. Gegen 23 Uhr brannten etwa zehn Quadratmeter Wiese, die von den 17 Wehrleuten schnell gelöscht waren. Vor Ort fanden die Polizisten Reste eines Böllers, der möglicherweise Brandursache gewesen sein könnte. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274-958-0 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.