Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Um Bäume im Sommer vor dem Vertrocknen zu bewahren, hat die Ortsgemeinde Schwegenheim zuletzt 20 Bewässerungssäcke angeschafft.

Die dunkelgrünen Wasserspeicher sind am Stamm der jungen Bäume im Garten des Dorfgemeinschaftshauses und an Bäumen in der Hauptstraße angebracht. Nach Angaben des zuständigen