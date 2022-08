Die recht erfolgreichen Ottersheimer Bärenbouler „Voll druff“ werden wie bei der Mitgliederversammlung besprochen auch in der anstehenden Spielrunde in der Landesliga antreten. Um die Aktivität auf dem Boulegelände zu steigern, soll jeweils ein Monatsturnier stattfinden. Am 25. September wird wieder zum Federweißen-Cup eingeladen.

Neuwahlen



Vorsitzender: Dennis Reddmann; Stellvertreter: Moritz Kullmer; Schriftführer: Jonas Hilzendegen; Kassenwartin: Selina Plett; Beisitzer: Maria Lischer, Kurt Gilb und Pirmin Busch.