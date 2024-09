„Kerwe bei den Bären“ heißt es ab Freitag, 6. September, in Ottersheim. Gefeiert wird die von der Gemeinde und der IG Kerwe veranstaltete Kirchweih bis Montag auf dem Dorfplatz. Die Eröffnung mit der Musikkapelle, die sich um 17.45 Uhr am Sandweg formiert, findet am Freitag, 18 Uhr, statt. Der Kerwesamstag beginnt um 14.30 Uhr mit dem Säckelwerfen (Comhole-Turnier). Ab 15 Uhr steht Kinderschminken auf dem Programm bevor um 20 Uhr „Kick the Bucket“ ein buntes Rockmusikprogramm auf der Bühne präsentieren. Der Kerwe-Sonntag ist Familientag: Los geht es um 11 Uhr mit dem Frühschoppen, gefolgt von Kaffee und Kuchen ab 13 Uhr. Um 14 Uhr haben die Tanzbären und Tanzmäuse ihren Auftritt und um 14.30 Uhr die Queichtalbären. Musikalisch geht es weiter um 18 Uhr, wenn „Lou & Friends“ aufspielen. Am Kerwe-Montag machen um 15 Uhr Kaffee und Kuchen den Auftakt. Zu diesem Zeitpunkt öffnet auch das Seniorencafé, wo betagte Ottersheimer kostenlos bewirtet werden. Um 19 Uhr neigt sich die Kerwe mit der Kerwemusik der „Oldies“ dem Ende zu. Nach dem Lösen der Schätzfrage wird, nachdem das Bärenkönigspaar Sabine I. und Jürgen I. die Kerwerede gehalten hat, die Kerwe beerdigt.