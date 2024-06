Der seit Ende Mai geschlossene Schreibwarenladen in der Schubertstraße wird am 8. Juli von einer neuen Betreiberin unter neuem Namen wiedereröffnet.

Das Ottersheimer „Bärelädl“ expandiert, und zwar vom Bären- ins Bierdorf Bellheim. Hier ist der Schreibwarenladen Bleistift in der Ladenzeile gegenüber vom Rathaus, in der Schubertstraße 21 zu finden. Am Tag der Eröffnung, Montag, 8. Juli, wird aus dem „Bleistift“ das „Bärelädl“ Bellheim, verrät Inhaberin Daniela Bosch.

Derzeit haben sie und ihr Mann noch alle Hände voll zu tun, den Laden zu renovieren. Es wurde frisch gestrichen und ein neuer Bodenbelag verlegt. Derzeit sei der Laden leer. Das alte Mobiliar sei weg, werde zum Beispiel durch neue Regale und eine neue Theke ersetzt. Am Sortiment ändert sich laut Bosch eigentlich nichts: Es sind insbesondere Schreibwaren, Bastelbedarf, (Schul-)Bücher, Zeitschriften, Grußkarten, Tabak und Lotto. Für die bisher angebotenen Dienstleistungen eines Paketdienstes fehle ihr der Platz, weshalb es dieses Angebot nicht mehr geben werde. Bosch verweist darauf, dass sie erst kürzlich zwei neue Kräfte eingestellt hat, eine dritte kommt an diesem Freitag hinzu und eine weitere Einstellung ist geplant. Folglich werden in Bellheim und Ottersheim neben ihr je zwei Leute beschäftigt sein. Eine Poststelle, wie sie am 1. März ins „Bärelädl“ Ottersheim eingezogen ist, wird es im „Bärelädl“ Bellheim nicht geben. „Da ist schon eine Post.“

Zwei Vorbesitzer

Den bisher unter „Bleistift“ firmierenden Laden gibt es bereits seit 1988 in Bellheim. Vor viereinhalb Jahren hat sich Inhaberin Eva Schäfer nach 32 Jahren verabschiedet (wir berichteten). Damals übergab sie das Geschäft an Susanne Horvath, die bereits in Kandel einen Laden für Lotto, Zeitschriften und Tabak betrieb beziehungsweise in der Hauptstraße 106 noch betreibt sowie eine Bäckerei in Winden.

Im Gegensatz zum „Bleistift“ will Horvath diese zwei Geschäfte auch weiterhin betreiben. Dass sie den „Bleistift“ zum 31. Mai aufgegeben hat, begründet sie gegenüber der RHEINPFALZ mit rückläufigen Umsätzen beim Schreibwaren- und Buchgeschäft. Inzwischen führten sehr viele Supermärkte diese Sortimente, und mit den ihnen eingeräumten Rabatten könnten „wir Kleinen“ preislich nicht mithalten. Hinzu kämen steigende Anforderungen und Kosten etwa seitens der Buch- und Energielieferanten.

Info

Das Schreibwarengeschäft „Bärelädl“ (vormals „Bleistift“) in Bellheim, Schubertstraße 21, öffnet am Montag, 8. Juli.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 7 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, Samstag, 7.30 bis 13 Uhr.