Werner Brandl, langjähriger Vorsitzender des Gesangvereins Männerchor mit Frauenchor ist tot. Er verstarb in der vergangenen Woche im Alter von 89 Jahren.

Brandl entstammte einer alteingesessenen Rülzheimer Familie. Urgroßvater Andreas Harder hatte im Jahr 1874 in der Mittleren Ortsstraße eine Bäckerei gegründet, die dort bis ins Jahr 2016 bestand. Da sein Enkel im Zweiten Weltkrieg gefallen war, sollte sein Urenkel Werner Brandl die Bäckerei übernehmen. Daher begann dieser im Jahr 1948 eine Bäckerlehre. 1951 legte er seine Gesellenprüfung ab und arbeitete danach zunächst in einer Bäckerei in Mannheim. Die elterliche Bäckerei war in dieser Zeit verpachtet.

1955 übernahm Werner das elterliche Geschäft, das er mit seiner Ehefrau Luise führte, bis Sohn Alois 1991 in die väterlichen Fußstapfen trat. Auch danach noch half Werner seinem Sohn in der Backstube aus. Sein Beruf sei sein Hobby gewesen hatte er immer gesagt.

Brandl, dessen Großvater Jakob von 1923 bis 1927, 1929 bis 1933 und von 1945 bis 1948 Bürgermeister von Rülzheim und zum Ehrenbürger ernannt worden war, war von 1963 bis 1978 Vorsitzender des Gesangvereins Männerchor, in dessen Chor er seit 1950 sang. In seine Amtszeit fällt unter anderem die Gründung des Frauenchors. Im Jahr 1955 war er auch Gründungsmitglied der Kulturgemeinde Rülzheim. Ehrenmitglied war Brandl bei seinem Männerchor sowie beim Radsportverein und beim Musikverein, denen er bis zu seinem Tod die Treue hielt.

Die Beisetzung findet am Freitag, 13. Januar, 11 Uhr, auf dem Rülzheimer Friedhof statt.