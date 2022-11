Der Träger des Bundesverdienstkreuzes und Ehrenobermeister der Bäckerinnung, Otmar Schwab, ist im Alter von 86 Jahren am Samstag gestorben. Der Leimersheimer war nicht nur für seinen Heimatgemeinde und die Innung aktiv, viele Jahre war er auch im Vorstand der Lebenshilfe im Kreis tätig. Den Grundstein für das Familienunternehmen der Bäckerei Schwab legte vor mehr als 100 Jahren Adolf Schwab. Seitdem wurde die Bäckerei stets an die nächste Generation weiter gegeben. Otmar Schwab selbst übernahm das Geschäft 1959 von seinem Vater und vergrößerte die Bäckerei, was 1968 mit einem Umzug von der Hauptstraße an den Festplatz endete. 1985 stieg Tochter Judith Schwab-Zöller mit ihrem Ehemann Josef Zöller in den Betrieb ein und führt ihn in vierter Generation fort.