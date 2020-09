Der Platz vor der katholischen Kirche in Maximiliansau ist an Wochenenden um ein Angebot reicher: Samstags und sonntags werden dort von 8 bis 11 Uhr in einem Verkaufsstand der Badischen Backstub Brötchen, Brot, Kuchen und süßes Gebäck angeboten. Der Stand steht vor dem Anwesen Schulstraße 4.