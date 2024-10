Es mangelt nicht nur an Fachkräften, sondern auch am Nachwuchs: Viele Betriebe in der Südpfalz suchen händeringend Auszubildende. Was Geschäftsführer und die Handwerkskammer zu den offenen Stellen sagen und worin sie Gründe für die Lehrlingsflaute sehen.

Im Kreis Germersheim, in Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße sind aktuell 159 Azubistellen allein im Handwerk unbesetzt. Diese Zahl verzeichnet die Lehrstellenbörse der Handwerkskammer der Pfalz (HWK). Die realen Zahlen können durchaus höher sein, da die Eintragung der freien Ausbildungs- und Praktikumsstellen für die Betriebe freiwillig ist.

Es gibt zwar keine regionalen Erhebungen, bundesweit geht jedoch aus dem Datenreport des Bundesinstituts für Berufsbildung von 2023 hervor, dass insbesondere die Nahrungsmittelhandwerke wie Fleischer und Bäcker sowie die Fachverkäufer im Lebensmittelbereich den Nachwuchsmangel besonders stark spüren. Auch bei Bauberufen wie Beton- und Stahlbetonbauer, Rohrleitungsbauer und Gerüstbauer sind Ausbildungsstellen unbesetzt. In der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer sind außerdem viele freie Azubi-Stellen bei Dachdeckern und Metallbauern gemeldet. Selbst bei den beliebten Ausbildungsberufen wie Elektroniker, Kfz-Mechatroniker und Anlagenmechaniker sind Stellen unbesetzt.

„Ob’s alleine am Geld liegt – das bezweifle ich“, sagt Ute Schwind. Sie betreibt einen Friseursalon in Germersheim. Auch sie hat aktuell eine unbesetzte Lehrstelle zu vergeben. Schwind sagt, es sei momentan sehr schwierig, Menschen zu finden, die das Friseurhandwerk erlernen möchten. Dabei übt sie Kritik an Barbershops: Hier würden ausschließlich standardisierte Haarschnitte angeboten werden, was wenig mit dem eigentlichen Kern des Friseurhandwerks zu tun hätte. Viele Bewerber seien daher lediglich darin interessiert, eine offiziell anerkannte Lizenz zu erhalten, um später ihre eigenen Barbershops zu betreiben. Schwind sagt, sie „findet es schade, dass man Qualität nicht so weitergeben kann, wie es sein sollte“.

Ist das Elternhaus schuld?

Um Azubis anzuwerben, hat Ute Schwind schon einiges probiert. Gute Erfahrungen habe sie bei der Arbeitsagentur gemacht und über die Vermittlung der HWK, aber auch per Facebook, Instagram auf Messen und in Schulen habe sie bereits versucht für sich zu werben. Man müsse auch offen sein, ausländische Mitbürger wie ukrainische Flüchtlinge auszubilden, sagt sie. Allerdings seien hier fehlende Deutschkenntnisse häufig eine große Hürde. Mögliche Gründe für den Azubi-Mangel sieht die Friseurin darin, dass viele junge Menschen von ihrem Elternhaus zu einem Studium angeregt werden.

Schwind glaubt, dass die Preise für einen Friseurbesuch auch in den nächsten Jahren weiter steigen werden. Friseure würden in Zukunft immer exklusiver werden, lautet ihre Einschätzung. Selbst größere Salons beschäftigen laut Schwind mittlerweile höchstens zwei bis drei Mitarbeiter.

Auch Kfz-Mechatroniker Marco Vollmar kennt die Problematik. und sucht Lehrlinge. Vollmar, Geschäftsführer einer auf Transporter, Lkws und Wohnmobile spezialisierten Werkstatt in Schwegenheim, sieht vor allem in der Qualität der Azubis eine Herausforderung. Als Beispiel nennt er Fälle von Azubis, die in der Schule in handwerklichen Fächern die Note 5 hatten und dennoch versuchten, ein Handwerk zu erlernen. Einen Grund für den Nachwuchsmangel sieht er darin, dass es für die Ausbildung viele auf den ersten Blick entspanntere Alternativen gibt. Bei einem Ausbildungsberuf gäbe es beispielsweise kein Homeoffice, so Vollmar.

Wünsche passen nicht zum Angebot

Auch die Handwerkskammer sieht vielfältige Gründe für den Nachwuchs-Mangel: Vor allem die passgenaue Besetzung freier Ausbildungsplätze sei ein Problem. So sei der Bedarf an Auszubildenden in einzelnen Gewerken nicht deckungsgleich mit den Berufs- oder Ausbildungsplatzwünschen der Schulabgänger. Ein weiterer Grund sei die mangelnde Kenntnis über die Vielfalt handwerklicher Ausbildungsberufe. Der demografische Wandel mit einer anhaltend niedrigen Zahl an Schulabsolventen sei ebenfalls ein großes Problem. Dieser werde durch die seit Jahren hohe Studienneigung noch verstärkt.

Die Handwerkskammer Pfalz verfolgt unterschiedliche Ansätze, darunter Berufsorientierungsaktionen. Ziel sei es, jungen Menschen einen Einblick ins Handwerk zu geben. Sie sollen dabei erkennen, „wie vielfältig, perspektivenreich und erfüllend die Arbeit im Handwerk sein kann“, heißt es. Die Unternehmen können ebenfalls die Initiative ergreifen: Auf Berufsorientierungsveranstaltungen, Ausbildungsmessen sowie Kanälen können sich Ausbildungsbetriebe präsentieren. Auch der persönliche Kontakt in Schulen, sowie das Angebot von Praktikumsplätzen kann ein Weg sein.

Um eine Ausbildung generell attraktiver zu machen sei es wichtig, sich als attraktiver Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb zu präsentieren, heißt es von der HWK. Der wertschätzende Umgang mit Mitarbeitern, Azubis und Praktikanten sei sehr wichtig. Außerdem sollten die Weiterbildungsmöglichkeiten und Karriereperspektiven hervorgehoben werden. Die Beschäftigungssicherheit im Beruf und im Betrieb müsse ebenfalls kommuniziert werden.

Kontakt

Freie Ausbildungs- und Praktikastellen finden sich in der Lehrstellenbörse der HWK unter www.hwk-pfalz.de/lehrstellenboerse. Wer sich für eine Ausbildung interessiert, kann sich direkt unter 03613677270 oder per Mail: ausbildung@hwk-pfalz.de oder unter www.hwk-pfalz.de/ausbildungfertiglos an die HWK wenden.