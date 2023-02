Die Vorstandschaft des Musikvereins Harmonie Maximiliansau steht unter neuer Leitung. Bei der Generalversammlung am vergangenen Freitag wurde Axel von Essen zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Helge Hoffmann an, der das Amt 20 Jahre lang inne hatte, auf eigenen Wunsch aber nun nicht mehr antrat. Hoffmann ist seit 1985 im Verein und war früher unter anderem Vizedirigent, Notenwart und Kassier. Als Beisitzer gehört er weiterhin der Vereinsführung an. Zum 2. Vorsitzenden wurde Oliver Jauernig gewählt. Der 27-Jährige war zuvor 10 Jahr lang Jugendleiter. Er ist damit Nachfolger von Axel von Essen.

Die weiteren Gewählten



Kassier: Stefan Baumann, Schriftführer: Sabine Kantz, Jugendleiter: Rebecca Jonas & Philipp Ritzmann, Beisitzer: Simone Berg, Jonathan Schaffner, Pascal Voigt, Markus Burck, Jan und Helge Hoffman. Die Beisitzer Gerda Schaaf und Karin Voigt traten nicht mehr zur Wahl an.