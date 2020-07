Lang haltbare Ware im Wert von 1500 Euro übergab die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Maximiliansau am Dienstag der Tafel Wörth. Da die Aktivitäten der Awo coronabedingt eingeschränkt sind, hatte der Vorstand beschlossen, im karitativen Bereich bei der Tafel tätig zu werden. Vorsitzender Jürgen Nelson bestellte bei lokalen Händlern in Maximiliansau Waren, die die Tafel sonst nicht im Bestand hat wie Mehl, Käse, Öl, Müsli, Kaffee, Zahnpasta und Waschmittel. Die Tafel-Vorsitzende Uschi Bisanz bedankte sich, als ihre Helfer gestern die Ware in den Tafel-Transporter luden. „Jetzt haben wir Ware über das ganze Jahr und können für viele unserer Kunden mit besonderen Aktionen aufwarten“, sagte sie.