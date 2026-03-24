Wenn man in Wörth in der Eissfeldstraße im alten Ortsteil um die Ecke Richtung Unterführung läuft oder fährt, kommt man an einigen Apfelbäumen auf einer Wiese vorbei. Dabei handelt es sich um ein städtisches Grundstück. Die Apfelbäume sind schon länger nicht beschnitten worden. Das war dem Vorsitzenden der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Günther Bähr und seinem Kassenwart Peter Poreba schon länger ein Dorn im Auge, ebenso wie dem ehemaligen Ortsvorsteher Roland Heilmann. Das Trio ging auf die Stadtverwaltung zu, die es ihnen genehmigte, als AWO Wörth die Apfelbäume zu beschneiden. „Sie wurden fachmännisch und gezielt beschnitten, auch um die Fruchtausbeute zu verbessern“, sagt Bähr. Der Baumschnitt wurde am Bauhof entsorgt. „Jetzt kann die Bevölkerung – wenn das gelbe Band an den Bäumen angelegt ist – die reifen Äpfel pflücken“, so der AWO-Vorsitzende gegenüber der RHEINPFALZ. jopa