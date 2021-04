Die Reparaturarbeiten wegen des am Dienstag entgleisten Güterzuges am Wörther Bahnhof sorgen weiter für Verzögerungen. Wie die Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) mitteilt, können die beiden AVG-Stadtbahnlinien S51 und S52 können aufgrund der weiterhin andauernden Arbeiten am heutigen Donnerstagnachmittag, 29. April, „leider doch nicht wie angekündigt den Streckenabschnitt zwischen Wörth Bahnhof und Karlsruhe passieren“. Fahrgäste werden gebeten, weiterhin die Busse des eingerichteten Ersatzverkehrs zu nutzen. Nach aktuellem Stand können die AVG-Linien S5, S51 und S52 voraussichtlich erst am Freitag, 30. April, gegen Mittag wieder auf dem genannten Streckenabschnitt verkehren.