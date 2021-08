Eine 43-jährige Autofahrerin befuhr am Montag die Waldstraße in Germersheim. Dort wurde sie laut Polizeibericht von der Sonne derart geblendet, dass sie von der Fahrbahn abkam und gegen eine Laterne fuhr. Bei dem Aufprall wurde sie leicht verletzt und kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus.