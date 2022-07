Glück im Unglück hatten am Mittwochabend ein 52 Jahre alter Autofahrer und sein 14-jähriger Sohn. Die beiden waren laut Polizei gegen 20.20 Uhr auf der B9 bei Schwegenheim in Richtung Speyer unterwegs, als der Pkw – vermutlich weil er beim Starkregen zu schnell war – von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen einen Baum im Grünstreifen, überschlug sich und kam in einem Maisfeld zum Stehen. Fahrer und Beifahrer wurden laut Polizei nur leicht verletzt.